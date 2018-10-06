خالد بيومي يهنئ الزمالك بلقب السوبر المصري السعودي

وجه خالد بيومي المحلل الرياضي التهنئة لفريق الزمالك عقب فوزه بلقب السوبر المصري السعودي أمام فريق الهلال.



وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" من قلب الرياض مبرووووك لنادي الزمالك الفوز على الزعيم الهلالي مبروك لكل الجماهير الزمالكاوية العظيمة داخل وخارج الملعب"



وفاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بلقب السوبر المصري السعودي على حساب فريق الهلال السعودي، بعدما فاز بالمباراة بهدفين مقابل هدف وحيد.

