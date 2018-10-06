جمارك أرقين تحبط تهريب أدوية بحوزة 4 ركاب سودانيين

أحبطت جمارك منفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوي، 4 محاولات لتهريب كميات من الأدوية وكانت عبارة عن 42.3 ألف كبسولة دواء و 2067 كريم، كانت داخل أمتعة شخصية لراكب مسافرين للسودان.



تم تشكيل لجنة جمركية من ( أحمد ناصر،أحمد الطيب ،هشام علي ،أحمد جبريل،نصر الدين رضوان ،محمد إبراهيم، أحمد ابراهيم) و تحرير 4 محاضر تهرب واخطار علي طلبه مدير عام جمارك أسوان لإتخاذ الإجراءات القانونيه .

