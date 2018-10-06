ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

جمارك أرقين تحبط تهريب أدوية بحوزة 4 ركاب سودانيين

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:43 م
المضبوطات
المضبوطات
محمد يحيي
أحبطت جمارك منفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوي، 4 محاولات لتهريب كميات من الأدوية وكانت عبارة عن 42.3 ألف كبسولة دواء و 2067 كريم، كانت داخل أمتعة شخصية لراكب مسافرين للسودان.

تم تشكيل لجنة جمركية من ( أحمد ناصر،أحمد الطيب ،هشام علي ،أحمد جبريل،نصر الدين رضوان ،محمد إبراهيم، أحمد ابراهيم) و تحرير 4 محاضر تهرب واخطار علي طلبه مدير عام جمارك أسوان لإتخاذ الإجراءات القانونيه .

ترشيحاتنا

بطل من أبطال أكتوبر يروي تفاصيل تفجير محزن كبريت شرق القناة.. فيديو

يوسف الشريف يتلقى دعوة خاصة لحفل زفاف محمد رشاد ومي حلمي

رضا عبد العال: جروس أمه دعياله.. ومحلل أبو ظبي: مدرب الهلال أمه دعت عليه

مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.. فيديو

الفائزة بنوبل للسلام: فكرتي تغيرت عن الإسلام بعد لقاء الرئيس السيسي وشيخ الأزهر

الزمالك يخطف الهلال بهدفين في الشوط الأول ضمن السوبر المصري السعودي.. فيديو

الأهلي يهنئ الرئيس السيسى بذكرى نصر أكتوبر

تصريح طريف لـ ميلانيا ترامب حول الرئيس الأمريكي من أمام الأهرامات.. فيديو

بعد احتفاله بنصر أكتوبر.. محمد رمضان حديث رواد تويتر

الآثار تكشف تفاصيل زيارة ميلانيا ترامب لمنطقة أهرامات الجيزة

شاهد.. 150 قتيلا وجريحا في الكونجو بعد حادث مروع

سيارة يفكر ولي العهد السعودي في اقتنائها.. تعرف عليها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور

ملكة جمال مصر 2018 في ضيافة صدى البلد .. صور

قرينة الرئيس السيسي في وداع ميلانيا ترامب بمطار القاهرة...صور

حفلة تخرج كليات جامعة MSA University دفعة 2017 - 2018.. صور

"كرستى "من كلية التجارة إلى فنانة فى "مكياج الرعب ".. صور

فيديو

مرحبا بالكأس في ميت عقبة.. الزمالك يضم السوبر المصري السعودي لدولاب البطولات
الزمالك يفوز بلقب السوبر المصري السعودي .. فيديو
هدير طارق لصدي البلد : واجهت بعض المشاكل في الحد من مشكلة التحرش.. فيديو
بايرن ميونيخ يسقط بثلاثية أمام بوروسيا مونشنغلادباخ في البوندسليجا..فيديو
صندوق تحيا مصر: 30 مليون جنيه لتنفيذ مبادرة الرئيس للإفراج عن الغارمين

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟