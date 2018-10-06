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مليشيا الحوثي تختطف طلابا من جامعة صنعاء .. وتقصف عائلة مدنية بالحديدة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 11:45 م
صدى البلد
أ ش أ
خطفت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أكثر من 50 طالبًا وطالبة من جامعة صنعاء، بعد اقتحامها لحرم كلية التجارة والاقتصاد، واقتادت المختطفين إلى أماكن مجهولة بعد الاعتداء عليهم ومصادرة هواتفهم ومتعلقاتهم الشخصية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن المليشيا الحوثية أدخلت عربات يستقلها مسلحون حوثيون ومليشيات نسائية، وشنت حملة اختطافات للطلاب والطالبات والاعتداء عليهم بالضرب واستخدام الصعق الكهربائي.

وأضافت الوكالة اليمنية رواية شهود عيان قولهم " إن المليشيا الحوثية خطفت طالبًا كان يقوم بتصوير الاعتداءات كما قامت أيضا بكسر كاميرا المراقبة الخاصة بصراف آلي مقابل لكلية التجارة والاقتصاد".

وقال شهود العيان "إن عناصر نسائية حوثية انتشرن داخل حرم الكلية وقمن بالتفتيش على هواتف الطلاب ومنعهم من الخروج أو الدخول للكلية فيما أصيبت طالبة بحالة إغماء بعد تعرضها للصعق الكهربائي".

من ناحية أخرى قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية عائلة كانت في طريقها للنزوح من منزلها في مدينة الدريهمي جنوب مركز محافظة الحديدة.

وقال بيان لألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني " إن ميليشيات الحوثي استهدفت أسرة كاملة بقذيفة هاون أثناء محاولتهم للنزوح من باتجاه مديرية الخوخة، وأن العائلة والمكونة من أب وأم وثلاثة أطفال أصيبوا جميعهم إصابات بين متوسطة وخطرة".

وتأتي الحادثة بعد يوم واحد من استهداف المليشيا مخيما للنازحين في مدينة الخوخة البعيدة عن مناطق المواجهات بثلاثة صواريخ كاتيوشا.

وفي نفس السياق، واصلت المليشيا الحوثية شن هجمات على التجمعات السكانية في مديريتي حيس والتحيتا جنوب المحافظة.

وقالت مصادر محلية "إن المليشيا شنت قصفا بقذائف الهاون طال منازل السكان في مدينتي التحيتا حيس وتسبب القصف بإصابات في صفوف المدنيين وأضرارا جسيمة في المنازل الشعبية، وأن مدنيًا في العقد الخامس من عمره أصيب بجروح بالغة في القصف على حيس فيما تضررت عدد من المنازل".

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