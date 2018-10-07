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محافظات

حريق هائل بمناطق زراعية في أسوان

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:06 ص
صدى البلد
أ ش أ
شب حريق هائل في مناطق زراعية بقرية عزبة سليمان بسلوا بحرى شمال مركز كوم أمبو بأسوان الليلة، وتواصل الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران.

ودفعت قوات الحماية المدنية بنحو 6 سيارات إطفاء من وحدات إطفاء كوم أمبو ونصر النوبة ودراو إلى موقع الحريق، الذى تبين أنه نتج عن اشتعال النيران في تجمعات أشجار نخيل ومساحات من الأفدنة الزراعية.

كان مدير أمن أسوان اللواء نائل رشاد تلقى إخطارا من إدارة الحماية المدنية بأسوان، باندلاع حريق هائل في منطقة زراعية بقرية عزبة سليمان بسلوا بحرى التابعة لمركز كوم أمبو.

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حريق هائل بمناطق زراعية في أسوان

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