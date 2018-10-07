ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا وإصابة 100 آخرين في زلزال هايتي

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 07:51 ص
زلزال هايتي
زلزال هايتي
رويترز
قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 11 شخصا لقوا حتفهم كما أصيب أكثر من 100 آخرين في زلزال وقع قبالة الساحل الشمالي لهايتي في ساعة متأخرة من مساء السبت وأدى إلى انهيار عدة مبان في ذلك البلد الفقير في منطقة الكاريبي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي إن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجة كان على بعد نحو 20 كيلومترا غربي-شمال غربي بلدة بورت دي بيه الساحلية على عمق 11.7 كيلومتر.

وقال جاكسون هيلير قائد شرطة منطقة شمال غرب البلاد إن ما لا يقل عن سبعة لقوا حتفهم كما أصيب أكثر من 100 في بورت دي بيه .

وقال رئيس بلدية جروس مورني إن أربعة آخرين لقوا حتفهم في البلدة والمناطق الواقعة حولها.

وكان هذا أحد أقوى الزلازل التي شهدتها هايتي منذ وقوع زلزال قوته سبع درجات قرب العاصمة بورت أو برنس في 2010 مما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى. وحث رئيس هايتي جوفينيل مواز في تغريدة على تويتر الناس على التزام الهدوء بعد أن قالت وكالة الحماية المدنية إن الزلزال أدى إلى سقوط جرحى وإلى ذعر في البلدات الشمالية.

ترشيحاتنا

تخصيص 4480 مترا من أملاك الدولة لإقامة وحدات سكنية لشباب كفر الشيخ

بومبيو يطير إلى كوريا الشمالية في زيارة تحديد الزمان والمكان

بث مباشر.. افتتاح الألعاب الأولمبية للشباب في الأرجنتين بمشاركة مصر

الخياط: تشغيل محطة إنتاج كهرباء بالخلايا الشمسية فى أسوان منتصف 2019

إيني: اكتشاف غير مسبوق بحقل ظهر.. وهكذا تصبح مصر مركزا لتصدير الغاز

مورينيو: لن أرحل عن مانشستر يونايتد

قرد يقود أتوبيس المسافرين في الهند.. فيديو

محمد صلاح على موعد مع التاريخ.. مواجهة ليفربول ومانشستر سيتى تشهد منح مو لقبا جديدا.. وتوقعات بأن يعادل الفرعون المصري رقم إيان راش

قصور الثقافة تؤبن كيوان بالقناطر

صاحبة مشروع حرير: الهاند ميد بيأخد مني مجهود ذهني

بعد الاتهامات الجنسية.. كافانو يؤدي اليمين الدستورية وسط أسرته

صحيفة قبرصية: اكتشافات غاز جديدة في مصر تقلب الطاولة.. و2019 عام الانطلاق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرفي على الأسبوع الأول من رجيم آيتن عامر

وزيرة السياحة تشيد بالأمان بواحة سيوة .. صور

القنصلية السعودية في إسطنبول تفتح أبوابها للتفتيش: جمال خاشقجي ليس هنا.. صور

مصر للطيران تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين.. صور

تكريم المخرج أحمد يحيى في الإسكندرية السينمائي.. صور

فيديو

إتيكيت تناول السمك والجمبري بالشوكة والسكينة
مدرب كوم حمادة: مدافع الأهلي الجديد لديه ميزة لا يملكها أحمد حجازي.. فيديو
تامر الشهاوى يكشف تفاصيل اجتماع مصر وسوريا للاتفاق على حرب 73
محمود علاء: الهلال فريق محترم وفخور بوجودي فى الزمالك.. فيديو
تامر الشهاوى: القوات المسلحة بريئة من نكسة 67

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟