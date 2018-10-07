مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا وإصابة 100 آخرين في زلزال هايتي

قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 11 شخصا لقوا حتفهم كما أصيب أكثر من 100 آخرين في زلزال وقع قبالة الساحل الشمالي لهايتي في ساعة متأخرة من مساء السبت وأدى إلى انهيار عدة مبان في ذلك البلد الفقير في منطقة الكاريبي.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي إن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجة كان على بعد نحو 20 كيلومترا غربي-شمال غربي بلدة بورت دي بيه الساحلية على عمق 11.7 كيلومتر.



وقال جاكسون هيلير قائد شرطة منطقة شمال غرب البلاد إن ما لا يقل عن سبعة لقوا حتفهم كما أصيب أكثر من 100 في بورت دي بيه .



وقال رئيس بلدية جروس مورني إن أربعة آخرين لقوا حتفهم في البلدة والمناطق الواقعة حولها.



وكان هذا أحد أقوى الزلازل التي شهدتها هايتي منذ وقوع زلزال قوته سبع درجات قرب العاصمة بورت أو برنس في 2010 مما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى. وحث رئيس هايتي جوفينيل مواز في تغريدة على تويتر الناس على التزام الهدوء بعد أن قالت وكالة الحماية المدنية إن الزلزال أدى إلى سقوط جرحى وإلى ذعر في البلدات الشمالية.