مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الأحد، العديد من المباريات المهمة في الدوريات الأوروبية، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:
الدوري الإنجليزي الممتاز:
فولهام X آرسنال .. 1:00 ظهرًا .. beIN SPORTS HD 2
ساوثهامتون X تشيلسي ... 3:15 عصرًا .. beIN SPORTS HD 2
ليفربول X مانشستر سيتي .. 5:30 مساءً .. beIN SPORTS HD 2
الدوري الإسباني الدرجة الأولى:
بلد الوليد X هويسكا .. 12:00 ظهرًا .. beIN SPORTS HD 3
أتلتيكو مدريد X ريال بيتيس .. 4:15 عصرًا .. beIN SPORTS HD 3
إسبانيول X فياريال .. 6:30 مساءً .. beIN SPORTS HD 9
إشبيلية X سيلتا فيجو .. 6:30 مساءً .. beIN SPORTS HD 3
فالنسيا X برشلونة .. 8:45 مساءً ..beIN SPORTS HD 3
الدوري الإيطالي الدرجة A:
جنوي X بارما .. 12:30 ظهرًا .. beIN SPORTS HD 4
أتلانتا X سامبدوريا ... 3:00 عصرًا .. beIN SPORTS HD 1
لاتسيو X فيورنتينا ... 3:00 عصرًا .. beIN SPORTS HD 13 EN
ميلان X كييفو فيرونا ... 3:00 عصرًا .. beIN SPORTS HD 4
نابولي X ساسولو .. 6:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 4
سبال X انتر ميلان 8:30 مساءً ..beIN SPORTS HD 4
الدوري الألماني الدرجة الأولى:
فرايبورج X باير ليفركوزن ... 1:30 ظهرًا .. beIN SPORTS HD 5
هوفنهايم X آينتراخت فرانكفورت ... 3:30 عصرًا .. beIN SPORTS HD 5
لايبزيج X نورنبيرج .. 6:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 5
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى:
بوردو X نانت ... 3:30 عصرًا .. beIN SPORTS HD 6
موناكو X رين .. 5:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 1
مارسيليا X كان .. 5:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 6
باريس سان جيرمان X ليون .. 9:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 6
الدوري الإنجليزي الممتاز:
فولهام X آرسنال .. 1:00 ظهرًا .. beIN SPORTS HD 2
ساوثهامتون X تشيلسي ... 3:15 عصرًا .. beIN SPORTS HD 2
ليفربول X مانشستر سيتي .. 5:30 مساءً .. beIN SPORTS HD 2
الدوري الإسباني الدرجة الأولى:
بلد الوليد X هويسكا .. 12:00 ظهرًا .. beIN SPORTS HD 3
أتلتيكو مدريد X ريال بيتيس .. 4:15 عصرًا .. beIN SPORTS HD 3
إسبانيول X فياريال .. 6:30 مساءً .. beIN SPORTS HD 9
إشبيلية X سيلتا فيجو .. 6:30 مساءً .. beIN SPORTS HD 3
فالنسيا X برشلونة .. 8:45 مساءً ..beIN SPORTS HD 3
الدوري الإيطالي الدرجة A:
جنوي X بارما .. 12:30 ظهرًا .. beIN SPORTS HD 4
أتلانتا X سامبدوريا ... 3:00 عصرًا .. beIN SPORTS HD 1
لاتسيو X فيورنتينا ... 3:00 عصرًا .. beIN SPORTS HD 13 EN
ميلان X كييفو فيرونا ... 3:00 عصرًا .. beIN SPORTS HD 4
نابولي X ساسولو .. 6:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 4
سبال X انتر ميلان 8:30 مساءً ..beIN SPORTS HD 4
الدوري الألماني الدرجة الأولى:
فرايبورج X باير ليفركوزن ... 1:30 ظهرًا .. beIN SPORTS HD 5
هوفنهايم X آينتراخت فرانكفورت ... 3:30 عصرًا .. beIN SPORTS HD 5
لايبزيج X نورنبيرج .. 6:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 5
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى:
بوردو X نانت ... 3:30 عصرًا .. beIN SPORTS HD 6
موناكو X رين .. 5:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 1
مارسيليا X كان .. 5:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 6
باريس سان جيرمان X ليون .. 9:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 6