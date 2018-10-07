مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الأحد، العديد من المباريات المهمة في الدوريات الأوروبية، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:



الدوري الإنجليزي الممتاز:

فولهام X آرسنال .. 1:00 ظهرًا .. beIN SPORTS HD 2

ساوثهامتون X تشيلسي ... 3:15 عصرًا .. beIN SPORTS HD 2

ليفربول X مانشستر سيتي .. 5:30 مساءً .. beIN SPORTS HD 2



الدوري الإسباني الدرجة الأولى:

بلد الوليد X هويسكا .. 12:00 ظهرًا .. beIN SPORTS HD 3

أتلتيكو مدريد X ريال بيتيس .. 4:15 عصرًا .. beIN SPORTS HD 3

إسبانيول X فياريال .. 6:30 مساءً .. beIN SPORTS HD 9

إشبيلية X سيلتا فيجو .. 6:30 مساءً .. beIN SPORTS HD 3

فالنسيا X برشلونة .. 8:45 مساءً ..beIN SPORTS HD 3



الدوري الإيطالي الدرجة A:

جنوي X بارما .. 12:30 ظهرًا .. beIN SPORTS HD 4

أتلانتا X سامبدوريا ... 3:00 عصرًا .. beIN SPORTS HD 1

لاتسيو X فيورنتينا ... 3:00 عصرًا .. beIN SPORTS HD 13 EN

ميلان X كييفو فيرونا ... 3:00 عصرًا .. beIN SPORTS HD 4

نابولي X ساسولو .. 6:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 4

سبال X انتر ميلان 8:30 مساءً ..beIN SPORTS HD 4



الدوري الألماني الدرجة الأولى:

فرايبورج X باير ليفركوزن ... 1:30 ظهرًا .. beIN SPORTS HD 5

هوفنهايم X آينتراخت فرانكفورت ... 3:30 عصرًا .. beIN SPORTS HD 5

لايبزيج X نورنبيرج .. 6:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 5



الدوري الفرنسي الدرجة الأولى:

بوردو X نانت ... 3:30 عصرًا .. beIN SPORTS HD 6

موناكو X رين .. 5:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 1

مارسيليا X كان .. 5:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 6

باريس سان جيرمان X ليون .. 9:00 مساءً .. beIN SPORTS HD 6