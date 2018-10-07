ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

المنوفية تعقد اجتماعا لمناقشة معوقات إنشاء طريق شبين الكوم - طملاى

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:32 م
إجتماعا تنسيقيًا
إجتماعا تنسيقيًا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع طريق شبين ال
مروة فاضل
عقد اليوم اللواء أركان حرب سعيد عباس، محافظ المنوفية، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع طريق شبين الكوم - طملاى المزدوج، وكذا المعوقات التى تواجه عملية التنفيذ بقاعة الاجتماعات بالديوان العام للمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء يوسف، السكرتير العام المساعد، واللواء عادل عبدالباقى مساعد مدير الأمن والنائب أيمن معاذ عضو مجلس النواب والمستشار الهندسي للمحافظة ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومدير مديرية المساحة ومدير مديرية الزراعة ورئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي ومدير عام صرف غرب المنوفية ومدير عام شركة النيل للطرق والكباري ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ورئيس حي غرب شبين الكوم.

فى بداية الاجتماع أكد محافظ المنوفية ضرورة التنسيق الكامل بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة النقل وتكاتف كافة الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من طريق شبين الكوم / طملاى المزدوج الذي يربط مدينة شبين الكوم بمدينة الساداتّ.

وشدد علي أهمية تلك المشروع القومي في توفير الوقت والجهد وتيسير الحركة المرورية وتقليل نسب الحوادث وتشجيع الاستثمار وإيجاد فرص عمل للشباب بالمنطقة الصناعية بالسادات ووضع المنوفية على خريطة المناطق التجارية بالإضافة إلى خدمة المدن والقرى علي جانبي الطريق وتنمية مدينة السادات.

جدير بالذكر أنه قد سبق ووجه محافظ المنوفية السكرتير العام والمستشار الهندسي ولجنة من التفتيش والمتابعة بالديوان العام للنزول والمرور على الطريق بمرافقة القائمين علي تنفيذ المشروع لرصد السلبيات وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المشروع وحلها علي الفور وعرض تقريرًا مفصلًا عن نتيجة أعمالها، كما أصدر المحافظ توجيهاته بتشكيل لجنة لتقييم الطرق الداخلية القديمة بنطاق المحافظة لرفع كفاءتها لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
المنوفية تعقد اجتماعا لمناقشة معوقات إنشاء طريق شبين الكوم - طملاى
المنوفية تعقد اجتماعا لمناقشة معوقات إنشاء طريق شبين الكوم - طملاى

ترشيحاتنا

موازنة النواب: نصيب الفرد فى البطاقة التموينية سيصل لـ 300 جنيه

أسترالي توفى 9 مرات وعاد للحياة !! .. فيديو

أردوغان: لا نواجه مشكلات اقتصادية

الأرصاد تقدم نصائح للسائقين للتعامل مع الشبورة

ميلانيا ترامب تتوجه بالشكر للرئيس السيسي وقرينته على حسن استضافتها بالقاهرة

أدوية منتهية الصلاحية للبيع بسوق الجمعة.. فيديو

المصريون يدعمون #محمد_صلاح قبل مباراة مانشستر سيتى

صلاح ومحرز يقودان أفضل تشكيل للاعبي مانشستر سيتي وليفربول.. صور

أحد أبطال حرب أكتوبر: أسرى إسرائيل كانوا في أيدينا زى الأرانب.. صور

شاهد.. الملك السعودي بالزي العسكري خلال حرب اليمن

مفاجأة.. رئيس الشرطة الدولية "الانتربول" متهم بالفساد

اصطدام سفينة تونسية بناقلة حاويات قبالة سواحل فرنسا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيناس عبدالدايم تفتتح قصر ثقافة جمال عبدالناصر بمسقط رأسه.. فيديو وصور

القمامة خطر يهدد أهالي الشارع الجديد بشبرا الخيمة.. فيديو وصور

على مدار 26 عامًا.. هكذا تغيرت ملامح نوال الزغبي بسبب عمليات التجميل

السويس تستعيد اللون الأزرق.. ورئيس الحي: جزء من هوية المدينة .. صور

عروض فنية وعسكرية فى احتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية.. صور

فيديو

من باب التغيير.. طريقة عمل سوشى أطفال بمذاق رائع.. فيديو
الأعلى للثقافة: الفن قادر على تعديل سلوك الشعوب.. فيديو
كاجولوه تشعل فرحا مصريا.. وهنيدي: العروسة قررت ترقص على أغنيتي.. فيديو
تعرف على أسباب الخرس الزوجي وطرق التخلص منه
عادل المصري: زيارة ميلانيا ترامب تؤكد استقرار السياحة المصرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد الحرائق ؟

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد الحرائق ؟