المنوفية تعقد اجتماعا لمناقشة معوقات إنشاء طريق شبين الكوم - طملاى

عقد اليوم اللواء أركان حرب سعيد عباس، محافظ المنوفية، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع طريق شبين الكوم - طملاى المزدوج، وكذا المعوقات التى تواجه عملية التنفيذ بقاعة الاجتماعات بالديوان العام للمحافظة.



جاء ذلك بحضور اللواء علاء يوسف، السكرتير العام المساعد، واللواء عادل عبدالباقى مساعد مدير الأمن والنائب أيمن معاذ عضو مجلس النواب والمستشار الهندسي للمحافظة ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومدير مديرية المساحة ومدير مديرية الزراعة ورئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي ومدير عام صرف غرب المنوفية ومدير عام شركة النيل للطرق والكباري ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ورئيس حي غرب شبين الكوم.



فى بداية الاجتماع أكد محافظ المنوفية ضرورة التنسيق الكامل بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة النقل وتكاتف كافة الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من طريق شبين الكوم / طملاى المزدوج الذي يربط مدينة شبين الكوم بمدينة الساداتّ.



وشدد علي أهمية تلك المشروع القومي في توفير الوقت والجهد وتيسير الحركة المرورية وتقليل نسب الحوادث وتشجيع الاستثمار وإيجاد فرص عمل للشباب بالمنطقة الصناعية بالسادات ووضع المنوفية على خريطة المناطق التجارية بالإضافة إلى خدمة المدن والقرى علي جانبي الطريق وتنمية مدينة السادات.



جدير بالذكر أنه قد سبق ووجه محافظ المنوفية السكرتير العام والمستشار الهندسي ولجنة من التفتيش والمتابعة بالديوان العام للنزول والمرور على الطريق بمرافقة القائمين علي تنفيذ المشروع لرصد السلبيات وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المشروع وحلها علي الفور وعرض تقريرًا مفصلًا عن نتيجة أعمالها، كما أصدر المحافظ توجيهاته بتشكيل لجنة لتقييم الطرق الداخلية القديمة بنطاق المحافظة لرفع كفاءتها لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.