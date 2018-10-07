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أخبار العالم

وصول 120 مهاجرًا إلى مالطا بعد إنقاذهم في البحر المتوسط

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:21 م
صدى البلد
أ ش أ
وصل نحو 120 مهاجرًا غير شرعي إلى جزيرة مالطا اليوم /الأحد/ حيث قامت القوات المسلحة المالطية بإنقاذهم من قارب مطاطي كانوا على متنه في البحر الأبيض المتوسط.
وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن القوات المسلحة المالطية رصدت القارب المطاطي أثناء قيام أفرادها بدورية روتينية في البحر، إلا أنه لم يتم التعرف بعد على جنسيات المهاجرين.

وأضافت الشبكة أن هذا هو أكبر عدد لمجموعة من المهاجرين تصل إلى الجزيرة على متن قارب صغير، منذ أن وصلت مجموعة أخرى كانت تضم 61 مهاجرا في أبريل الماضي.

وكانت مالطا قد أوقفت السماح لسفن الإنقاذ التابعة للمنظمات التطوعية من إنزال المهاجرين إلى شواطئها إلا بعد موافقة الدول الأوروبية الأخرى بقبول عدد من المهاجرين القادمين على متن تلك السفن، حيث دفع هذا القرار المهاجرين على الوصول إلى الجزيرة على متن القوارب الصغيرة.

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