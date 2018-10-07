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أخبار العالم

شاهد.. الملك السعودي بالزي العسكري خلال حرب اليمن

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:30 م
صدى البلد
منار نور
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، صورة للملك سلمان بن عبد العزيز خلال مشاركته في حرب الوديعة بين السعودية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي) عام 1969.

وتجدر الإشارة إلى أن حرب الوديعة هي حرب حدودية نشبت بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي).

واندلعت الاشتباكات بين الطرفين في 27 نوفمبر 1969 في مركز الوديعة الحدودي في الربع الخالي بعد قيام اليمن بمهاجمة مركز الوديعة.

وانتهت الحرب بانتصار القوات السعودية وإعادة سيطرتها على مركز الوديعة في 6 ديسمبر 1969.

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