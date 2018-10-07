الاتحاد الدولي لكرة اليد يختار تامر فكري محاضرا دوليا للحكام

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، تعيين تامر فكري رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري، محاضرا دوليا ومراقبا فنيا، في البطولات الدولية، خلال السنوات المقبلة.



ومن المقرر أن يستعين الاتحاد الدولي بـ"فكري"، في إلقاء محاضرات على الحكام في بعض الدول، بالإضافة إلى تعيينه مراقبا فنيا لبعض المباريات الدولية، في بطولات العالم.



يذكر أن "فكري" حصل على الشارة الدولية عام 2007، وشارك في تحكيم العديد من البطولات الدولية والقارية، قبل أن يعلن إعتزاله ويتم تعيينه رئيسا للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة اليد.

