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برلمان

برلماني يتقدم بسؤال حول ملكية أصول الدولة لصندوق مصر السيادي

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 03:42 م
النائب محمد فؤاد
النائب محمد فؤاد
معتز الخصوصى
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بسؤال إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن استيضاح المعايير التى على أساسها تؤول ملكية الأصول بالدولة لصندوق مصر السيادى.

وقال فؤاد فى سؤال، إنه نمى إليه من معلومات مؤكدة حول نية بعض الجهات الحكومية والوزارات بالدولة ومنها على سبيل المثال لا الحصر وزارة الصحة والسكان البدء فى عملية حصر للأصول غير المستغلة الواقعة تحت ولايتها تمهيدًا لطرحها فى شراكة من القطاع الخاص ومن ضمنها مثلًا لا حصرًا مستشفى العباسية للصحة النفسية الكائنة بالقاهرة وبعض القصور في المنيا وبعض المبانى الخرسانية بالمنوفية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه ثارت حالة من التساؤلات حول تلك الإجراءات والقرارات المتعلقة بتلك الأصول، خاصة فى ظل إقرار المجلس الموقر فى جلسته التى انعقدت فى 16 يوليه من العام الجارى للقانون رقم 177 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادى والذى تؤول إليه الأصول المستغلة وغير المستغلة بالدولة متمثلة فى الجهات والهيئات الحكومية والوزارات وما يدرج بها من أصول وأنه صاحب الحق الأصيل فى التصرف وإدارة تلك الأصول وفقًا لما تقتضيه المنفعة العامة والمصلحة العليا للدولة، وفقًا لأحكام القانون.

وأضاف أنه كان لابد عليه من تحرى الضوابط والقواعد التى يتم على أساسها ذلك الأمر تجنيًا لتلك الحالة من الإلتباس والتساؤلات التى حدثت فى الفترة الأخيرة، مطالبًا بتوضيح ماهية المعايير والضوابط التى يتم على اساسها نقل ملكية الأصول المستغلة وغير المستغلة بالدولة لصندوق مصر السيادى وفقًا لنص المادة رقم 6 من القانون المذكور أعلاه، على أن يتم إحالة السؤال إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشته.

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