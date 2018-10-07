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إنجي المقدم تكشف عن الفنانين الذين تريد التمثيل معهم

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 06:36 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت الفنانة إنجي المقدم، إنها تريد القيام بالعديد من الأعمال والأدوار المختلفة خلال مسيرتها الفنية، ولا تشعر أنها قدمت الكثير في تاريخها الفني، مؤكدة أنها مازالت في بداية مسيرتها الفنية.

وأعربت أنجي خلال لقاء تلفزيوني على فضائية Ten، عن رغبتها في التمثيل مع العديد من الفنانين المبدعين، مثل الفنان ماجد الكدواني ومحمود حميدة، موضحا أن تتابع أداءهم الفني والأعمال الفنية التي يقومان بها.

وأشارت إلى أنها تفضل العمل مع الفنانين أصحاب المواهب والأعمال المبدعة، حتي تستفيد من خبرتهم.

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