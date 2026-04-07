انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
بين السرية والحذر.. ترامب يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران
ترقب عالمي لقرار ترامب .. البيت الأبيض يعلق على مقترح تمديد مهلة إيران
انتهاك للمقدسات.. مفتي الجمهورية يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا
تحرّك غير متوقع في الكاف بسبب أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية
صعود جديد في أسعار الذهب .. عيار 21 بـ7210 جنيهات
الأهلي يتعادل مع سيراميكا 1-1 ويصعب موقفه في المنافسة على لقب الدوري
هل ترتفع أسعار الأسمدة بعد زيادة السولار والغاز؟.. خبراء يجيبون
رويترز عن مسئول إيراني كبير: طهران تدرس بإيجابية طلب باكستان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين
رئيس "القومي للبحوث" وقياداته يموّلون سياراتهم من نفقاتهم الخاصة ترشيداً للإنفاق
أقل سعر لبيع الدولار اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إنقاذ رضيع من ابتلاع 6 قطع مغناطيس دون جراحة بمستشفى أطفال المنصورة

فريق جراحى
فريق جراحى
همت الحسينى

نجح فريق طبي متخصص بوحدة الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى الأطفال الجامعي في إنقاذ طفل رضيع يبلغ من العمر عامًا وأربعة أشهر، بعد ابتلاعه 6 قطع مغناطيس ذات قوة جذب عالية، في حالة مثّلت تهديدًا مباشرًا لحياته، وذلك دون الحاجة إلى تدخل جراحي.

بدأت تفاصيل الحالة مع استقبال مستشفى الأطفال للطفل، وهو يعاني من أعراض مقلقة استدعت التدخل الطبي الفوري، حيث كشفت الفحوصات والأشعة التشخيصية عن وجود 6 قطع مغناطيس داخل الجهاز الهضمي. وتحمل هذه الحالة احتمالية التصاق القطع المغناطيسية عبر جدران الأمعاء، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث ثقوب أو انسداد معوي أو مضاعفات خطرة حال عدم التدخل العاجل.

جاء ذلك بمتابعة الدكتورة منى عبد الحافظ، مدير مستشفى الأطفال، وإشراف الدكتور محمد عز، رئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد، جرى التعامل مع الحالة مع رفع درجة الاستعداد الطبي، واتخاذ القرار العلاجي باستخدام المنظار كخيار علاجي دقيق وآمن ومعتمد في مثل هذه الحالات، لتفادي التدخل الجراحي ومضاعفاته.

وخضعت الحالة لتقييم إكلينيكي دقيق شمل مراجعة كافة الفحوصات والتقييمات الطبية، أعقبه تجهيز وحدة المناظير لإجراء التدخل، تحت إشراف الدكتور أحمد مجاهد، أستاذ طب الأطفال، وبمشاركة الدكتورة إسراء زينهم، طبيبة آلاء محمد شامة، طبيب رامز السعيد شنشن، ومحمود أشرف، فني المناظير.

ونجح الفريق الطبي في استخراج جميع القطع المغناطيسية باستخدام المنظار بدقة عالية خلال فترة زمنية وجيزة، دون تسجيل أي مضاعفات أثناء أو بعد الإجراء، مع الحفاظ الكامل على سلامة الجهاز الهضمي، ليخرج الطفل في حالة مستقرة إكلينيكيًا، ويغادر المستشفى بصحة جيدة.

وأشاد رئيس جامعة المنصورة، بنجاح الفريق الطبي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة المنظومة الطبية المتكاملة التي تمتلكها مستشفيات جامعة المنصورة، وقدرتها على التعامل الفوري مع الحالات الحرجة والدقيقة وفق أحدث النظم الطبية العالمية.

كما وجّه رئيس الجامعة الشكر إلى الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومديري المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة، مثمنًا جهودهم في دعم وتطوير المنظومة الطبية، إلى جانب تقديره لكافة الفرق الطبية وهيئات التمريض والأطقم المعاونة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مستشفى الأطفال الجامعي تمثل ركيزة أساسية داخل المنظومة العلاجية، لما تقوم به من دور محوري في سرعة استقبال وتشخيص المرضى من الأطفال، واتخاذ القرار الطبي في التوقيت المناسب، بما يسهم في رفع نسب إنقاذ المرضى وتقليل المضاعفات.

الدقهلبة طب طبى المنصوره

