الصحة تكشف خطة المرحلة الثانية من مبادرة القضاء على الأمراض السارية

قالت الدكتورة ريهام غلاب، مدير مبادرة القضاء على الأمراض غير السارية، إن المبادرة سوف تستمر لسبع شهور، وتعمل المرحلة الأولى على 9 محافظات، وتبدأ المرحلة الثانية من ديسمبر في 11 محافظة.



وأوضحت ريهام خلال مداخلة هاتفية علي فضائية سي بي سي، أنهم يعملون علي الإعداد للمرحلة الثانية خلال أول اجتماعاته التحضيرية الخاصة بها، لافتة إلى أن المرحلة الأولي لاقت نجاح كبير منذ بداية شهر أكتوبر.



وأشارت مدير مبادرة الكشف على الأمراض غير السارية، إلي أن الوزارة تضع خطة تنفيذية دقيقة جدا لأعداد السكان المستهدفين بالمرحلة الثانية من المبادرة، والتي سوف تصل إلي 21 مليون مواطن، وعدد نقاط المسح والرعاية التي سوف يتم إقامتها.