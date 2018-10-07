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رياضة

باريس سان جيرمان يسحق ليون بسوبر هاتريك مبابي وهدف نيمار.. فيديو

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 11:08 م
صدى البلد
يسرى غازى
سحق فريق باريس سان جيرمان نظيره ليون بخمسة أهداف نظيفة فى المباراة التى أقيمت فى إطار الجولة التاسعة على ملعب استاد حديقة الأمراء فى الدورى الفرنسي.

أحرز خماسية باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا فى الدقيقة التاسعة من ضربة جزاء وكليان مبابي سوبر هاتريك.

ومنح حكم اللقاء أنطوني جوتييه البطاقة الصفراء للاعب فريق ليون لوكاس توزارت وكارت أحمر لزميله كاس توزارت فيما حصل ثنائي باريس سان جيرمان نيمار وماركو فيراتي على إنذار وكانت البطاقة الحمراء من نصيب زميله بريسنال كيمبيمب.

وتقدم نيمار فى الشوط الأول من ركلة جزاء فيما نجح مبابى فى تسجيل أربعة أهداف سوبر هاتريك فى الشوط الثانى.

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