الاتحاد يحسم مصير مشاركة رزاق سيسيه أمام الزمالك في البطولة العربية ..فيديو

أعلن محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، موقف رزاق سيسيه مهاجم الفريق من المشاركة في مباراة الزمالك بكأس زايد للأندية الأبطال.





وقال "مصيلحي"، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد"، "العقد بيننا وبين الزمالك هو عدم مشاركة اللاعب في أي مباراة محلية أو دولية، سنحاول معرفة موقف البطولة العربية إذا كان سيتم احتسابها دولية أم لا".





وعن الحفاظ على رزاق سيسيه وضمه بشكل نهائي، قال مصيلحي "هنحاول نحافظ على اللاعب بعد تألقه معنا، ولكن الكلام حاليًا سابق لأوانه".