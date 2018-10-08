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رياضة

أحمد سامي: لا يوجد فريق ضامن الفوز.. وخسارة الأهلي دليل.. فيديو

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 01:04 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
يرى أحمد سامي مدرب فريق نجوم إف سي، أن الاتحاد السكندري قدم مباراة قوية أمام الأهلي، في اللقاء الذي انتهى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة لزعيم الثغر، ضمن منافسات الدوري المصري.

وقال سامي في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "لا يوجد فريق ضامن الفوز في الدوري الممتاز، وخسارة الأهلي دليل، الجميع توقع فوز الأهلي".

وأكمل: "يجب حصد النقاط باستمرار، لكي تكون اللاعيبه مرتاحة، ونكون موضوعيين في النتائج".

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