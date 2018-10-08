آيات عرابي خارج مجلس الإخوان بالخارج بسبب هجومها على أردوغان

أعلنت آيات عرابي، الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، استقالتها من المجلس الثوري المصري، الذي أسسه قيادات من الجماعة بالخارج، وذلك عقب هجومها على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب قضية اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي.



وقالت العرابي، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنها قررت الاستقالة من المجلس، وذلك عقب تجميد المجلس لعضويتها بسبب هجوما على حكومة الرئيس التركي.



ووجهت عرابي اتهامات إلى النظام التركي بمحاولة إلهاء الناس عن ما يحدث في سوريا، وذلك عبر افتعال أزمة الكاتب السعودي جمال خاشقجي المختفي منذ أيام.