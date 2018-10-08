ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

آيات عرابي خارج مجلس الإخوان بالخارج بسبب هجومها على أردوغان

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:08 ص
ايات عرابي
ايات عرابي
القسم الخارجي
أعلنت آيات عرابي، الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، استقالتها من المجلس الثوري المصري، الذي أسسه قيادات من الجماعة بالخارج، وذلك عقب هجومها على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب قضية اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي.

وقالت العرابي، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنها قررت الاستقالة من المجلس، وذلك عقب تجميد المجلس لعضويتها بسبب هجوما على حكومة الرئيس التركي.

ووجهت عرابي اتهامات إلى النظام التركي بمحاولة إلهاء الناس عن ما يحدث في سوريا، وذلك عبر افتعال أزمة الكاتب السعودي جمال خاشقجي المختفي منذ أيام.

ترشيحاتنا

الأهلي يرفع إعلانات الرعاة من مباراة الاتحاد ..صور

عبد الشافي يدعو لاعبي الزمالك على العشاء بمنزله

خبير: تصريحات وزير المالية حول دعم الدولة للبترول غير دقيقة

75 دقيقة.. سيطرة أهلاوية وصمود من الاتحاد للحفاظ على التقدم.. فيديو

صدى البلد يرصد 7 إجراءات ستنفذها الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار النفط عالميا

التعدي على مدير مستشفى الحسينية و3 أطباء وطاقم التمريض بالضرب

الاتحاد يضرب الأهلي بالهدف الثالث عن طريق ديديه .. فيديو

تعاقدات الأهلي: نبحث عن وليد سليمان جديد ..فيديو

قضية اغتصاب جديدة تطارد كريستيانو رونالدو

طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة أحمد فتحي أمام الاتحاد

فيديوجراف| الشباب يدفعون حياتهم ثمنا لـ جنون السيلفي

شاهد.. آخر ظهور لقتلة الرئيس السادات قبل الإعدام بساعات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم المذيعة مفيدة شيحة في صدى البلد ..صور

شاهد .. منة فضالى تنشر صورا جديدة على انستجرام

درة تتألق في أحدث جلسة تصوير بتونس ..صور

رئيس حي شرق مدينة نصر: انتهينا من تجميل شارع الأسواق الحرة.. صور

الداخلية تنظم زيارات للأطفال بلامأوى لعدد من الجهات الشرطية

فيديو

توحيد مجدي يروي قصة استشهاد شقيق الرئيس السادات في حرب أكتوبر.. فيديو
وليد صلاح الدين ينصح لاعبي الاتحاد: شوية ثبات انفعالي .. فيديو
اللواء نصر سالم: الجندي المصري أجبر إسرائيل على طلب الانسحاب في 1973
أسهل طريقة لتحضير اللازانيا لايت
وليد صلاح الدين: درسنا الأهلي جيدا.. وسيسيه أحد نجوم المباراة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟

هل إنشاء مصانع للمخلفات الزراعية يساهم في الحد من الحرائق ؟