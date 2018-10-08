عرض سيارة محمد علي كلاي للبيع في مزاد علني

عرضت دار مزادات بلجيكية سيارة الملاكم الأشهر فى التاريخ محمد على كلاي للبيع، وهى من طراز رولز رويس الفاخرة.



وبحسب صحيفة البيان، اشتري كلاي سيارة رولز رويس سيلفر شادو مكشوفة في 1970، بقيمة 16 ألف دولار، بعدما أتيح له التملك وترخيص السيارة، بعد حرمانه من كل ألقابه وفرض حظر عليه لرفضه الالتحاق بالقوات المسلحة أثناء حرب فيتنام.



يذكر أن قيمة السيارة كانت تتراوح من 46 إلى 70 ألف دولار قبل المزاد، إلا أن سعر البيع بلغ أكثر من 152 ألف دولار أميركي.

