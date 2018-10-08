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أخبار العالم

أول تعليق من زعيم كوريا الشمالية عن لقائه بوزير الخارجية الأمريكي

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 03:37 ص
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية ووزير الخارجية الأمريكي
رويترز
قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية ، إن الزعيم كيم جونج أون وصف محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي جورج بومبيو يوم الأحد بأنها "مثمرة ورائعة".

وقال مكتب الرئاسة في كوريا الشمالية إن كيم وبومبيو اتفقا على ترتيب لقاء قمة بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب " في أقرب وقت ممكن" وبحثا احتمال مراقبة الولايات المتحدة خطوات بيونج يانج نحو نزع السلاح النووي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن "كيم جونج أون أبدى رضاءه عن المحادثات المثمرة والرائعة مع مايك بومبيو والتي جرى خلالها تفهم المواقف المشتركة بشكل كامل وتبادل الآراء". وأضافت أن الجانبين اتفقا على عقد مفاوضات بشأن عقد ثاني لقاء قمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن.

وقالت إن " كيم قيم بشكل إيجابي، مع مايك بومبيو، الوضع المتطور في شبه الجزيرة الكورية وشرح بشكل مفصل مقترحات حل قضية نزع السلاح النووي والأمور التي تهم كلا من الجانبين وتبادل معه آراء بناءة".

ولم تحقق آخر زيارة قام بها بومبيو لكوريا الشمالية نتائج طيبة. وغادر بومبيو بيونج يانج في يوليو مشيدا بالتقدم الذي تم إحرازه إلا أن كوريا الشمالية نددت به لتقديمه "مطالب على غرار رجال العصابات". ولم يلتق بومبيو خلال زيارته السابقة بكيم.

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