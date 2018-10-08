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أخبار العالم

مقتل قيادي حوثي في غارة للتحالف العربي باليمن

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 04:08 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شريف سيد
أعلن التحالف العربي في اليمن مقتل القيادي الحوثي هشام عبدالصمد الخالد، أحد أهم القيادات الحوثية الميدانية والمسئول الأول عن طوق مدينة الحديدة، مع عدد من عناصره بغارة جوية لمقاتلات التحالف جنوبي الحديدة.

وقالت "سكاي نيوز" إن القيادي "الخالد"، المنتمي لمديرية الشغادرة العمشية بمحافظة حجة، يعد قائد أكبر مجاميع مسلحة للحوثيين، كما أنه يعتبر من أبرز القيادات الحوثية في الشرطة العسكرية التابعة لها.

وفي الفترة الماضية، قتل العشرات من قيادات مليشيات الحوثي الموالية لإيران في جبهة الساحل الغربي بنيران مقاتلات التحالف والقوات اليمنية المشتركة، وسط انهيارات متسارعة في صفوفها.

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