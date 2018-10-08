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مرأة

سارة سلامة في أحدث ظهور على إنستجرام بإطلالة جذابة

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 06:13 ص
سارة سلامة
سارة سلامة
أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جديدة على حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، للفنانة سارة سلامة معلقة القمر أخيرا عمل إنستجرام الفنانة الجميلة سارة سلامة تابعوها على إنستجرام.

ظهرت "سارة "بفستان إسود فوق الركبة وذات الأكمام الشيفون المفرغة مما أبرز جمالها وقوامها المثالى الرائعة و إرددت صندل كعب عالى ،وتركت شعرها مندسل على الأكتاف والظهر ،مع وضع القليل من المكياج الهادئ الرقيق.

سارة سلامة في أحدث ظهور على إنستجرام بإطلالة جذابة

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سارة سلامة في أحدث ظهور على إنستجرام بإطلالة جذابة

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