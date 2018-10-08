بعد زواجها من دياب.. معلومات لا تعرفها عن هاجر الإبياري وهذا فارق العمر بينهما

فاجأ الفنان دياب جمهوره أمس "الأحد" بعقد قرانه على المذيعة هاجر الإبياري في أحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.



واحتفى دياب مع جمهوره بنشر صورة له تجمعه بهاجر التي تبلغ من العمر 29 عاما، حيث يكبرها دياب بـ10 أعوام، وعلق عليها قائلا: "أنا اتجوزت عقبال عندكم"، وانهالت التعليقات من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين تمنوا له حياة زوجية سعيدة ومستقرة.



واحترفت هاجر الإبياري مجال الإعلام بعد عملها كموديل في الإعلانات ثم الدبلجة وشاركت العام الماضي في برنامج "راديو ستار" الذي يكتشف مذيعي الراديو.



