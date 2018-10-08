العربي للقضاء الإداري يناقش حق الدولة على المواطنين فى التصويت بالانتخابات .. صور

نقل المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيده دعم المؤتمر الدولي "التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين الحق والواجب"، الذي ينظمه مجلس الدولة وأية فعاليات مستقبلية تخص العملية الانتخابية وتضفي الأجواء المناسبة التي تدفع المواطن لإبداء رأيه.



وقال المستشار أبو العزم، إن موضوع المؤتمر وما سيخرج عنه من توصيات له أهمية خاصة في دفع عملية التصويت في الانتخابات والاستفتاءات، خاصة وأنه يناقش حق التصويت والامتناع هل هي حقوق مطلقة أم لا، وكذلك حق الدولة على المواطنين في المشاركة بالعمليات الديمقراطية.



وأضاف أن المؤتمر يستعرض المواثيق الدولية، والدراسات المقارنة الخاصة بالمعايير اللازمة حول مبدأ المواطنة، وما يتعلق بالمشاركة في العمليات الديمقراطية ومستوى الوعي السياسي والثقافي والاقتصادي.



وأوضح أن النتائج الختامية للمؤتمر قد لا تكون نهائية، وقد تكون خطوة لتمهيد وحل العديد من الصعوبات لإعلاء مشاركة المواطنين في العمليات الديمقراطية من انتخابات واستفتاءات.



