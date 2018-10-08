هنا مخيمات دهب.. تطوع بالعمل إذا لم تملك نقودا.. صور

العيش في مخيمات دهب الصغيرة المخصصة للشباب وهواة السفاري والغوص يشبه حياة الأسرة فى المنزل، الكل متعاون فى أعمال المخيم وإعداد الطعام، حيث يمكنك أن تقضى أسبوعا في المخيم وكأنك تعيش فى منزلك وسط أسرتك وعليك أن تتعايش مع من تجمعك بهم الصدفة والقدر للعيش فى مخيم واحد لعدة أيام.





ففي مخيم "تى اس شالي" الذى يتراوح فيه سعر المبيت فيه ما بين 50 إلى 75 جنيها، والمفاجأة إذا لم يكن معك المال سوف تتطوع للعمل لمدة ثلاث ساعات يوميا وذلك من خلال التنظيف وإعداد الطعام في مقابل الإقامة مجانا.





ويقول محمد حلوش أحد الشباب العاملين في مخيم "تى اس شارلي" بدهب إن العيش فيه مثل عيشك مع أسرتك، الجميع يجتمع فى الطعام والسفاري والرحلات، الجميع يساعد في نظافة المكان وكل زائر يحدد إذا كان يرغب في الإقامة فى غرفة أو خيمة، مشيرا إلى أن الحياة فى المخيمات جميلة وأفضل من الفنادق حيث الجميع يتبادل الخبرات والتعارف.



