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حوادث

ضبط كيلو فودو بحوزة عاطلين فى باب الشعرية

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 02:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد صبرى
تمكن ضابط مباحث قسم شرطة باب الشعرية أثناء تفقده للحالة الامنية بشارع سيدي مدين من ضبط موظف وبحيازته سيجارة مشتعلة تحوى خليط من التبغ والفودو المخدر و بتفتيشه عثر بحوزته علي 11 كيسا بدخلهم كمية من نبات الفودو المخدر بإجمالي وزن 400 جرام وسلاح ابيض " كتر".

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

وبسؤاله عن مصدر المواد المخدرة المضبوطة بحوزته اقر بتحصله عليها من عاطل تم ضبطه وعثر بحوزته على 10 أكياس بداخلهم كمية من نبات الفودو المخدر بإجمالي وزن 350 جراما.



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