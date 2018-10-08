ولي عهد دبي: سفر إماراتيين إلى الفضاء إنجاز سيسجل في التاريخ

أعرب حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي، عن فخره بكم الجهود التي طلبها مركز محمد بن راشد للفضاء لرفع اسم الإمارات عاليا وخفاقًا، مشيرًا إلى أن رحلة الإماراتيين سلطان النيادي وهزاع المنصوري، إلى الفضاء يعد إنجازا إماراتيا جديدا سيسجل في الفضاء.



ونشر حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم ولي عهد دبي، صورة لسلطان النيادي وهزاع المنصوري، رواد الفضاء الإماراتيين خلال التدريبات في"مركز يوري غاغارين" الروسي للاستعداد لرحلة تاريخية ستتوجه إلى محطة الفضاء الدولية في الخامس من أبريل ٢٠١٩.



جاء ذلك من خلال تغريدة له على موقع "تويتر"، "سلطان النيادي و هزاع المنصوري .. طليعة رواد الفضاء الإماراتيين خلال التدريبات في"مركز يوري غاغارين" الروسي استعدادا لرحلة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية في الخامس من أبريل ٢٠١٩، على متن مركبة سويوز إم إس- ١٢".



واستكمل: "كلنا فخر بكم وبهذه الجهود الطيبة لمركز محمد بن راشد للفضاء لرفع اسم الإمارات عاليا وخفاقًا وهذه المرة إنجاز إماراتي جديد سيسجل في الفضاء".