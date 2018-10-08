الأعلى للإعلام : تشكيل لجنة لإعداد توصيات لقاء وزيرالتعليم ورؤساء التحرير

قرر الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى الفقى رئيس مجلس مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، تضم عددا من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين لإعداد توصيات اللقاء الموسع بين وزير التربية والتعليم ورؤساء تحرير الصحف.



وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد نظم لقاء موسعا بين الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وعدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين.



شارك فى اللقاء محمد العمري وكيل المجلس الأعلى للإعلام وأحمد سليم الأمين العام للمجلس ونادية مبروك وصالح الصالحى وجمال شوقى من أعضاء المجلس ،وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، وخالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، وسعد سليم، رئيس مجلس إدارة دار التحرير، وعبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي عبد القادر شهيب، وعصام كامل رئيس تحرير جريدة فيتو، والإعلامى أحمد موسى والكاتب الصحفى مجدى الجلاد والكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى لجريدة اليوم السابع والكاتب الصحفى عبد اللطيف المناوي، نشأت الديهى، رئيس قناة ten، والإعلامي سيد علي، ومحمد البرغوثي، مدير تحرير جريدة الوطن.