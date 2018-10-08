منتدى شرم الشيخ يدعو شباب العالم للتفاعل مع كبار صناع السياسات

واصلت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم الدعوة للمشاركة في منتدي شرم الشيخ من 3-6 نوفمبر 2018.



وقالت الصفحة قبل قليل: المنتدى العالمي للشباب سجل وجهز نفسك لفرصة التفاعل مع الشباب من جميع أنحاء العالم وكبار صناع السياسات.



كما ذكرت الصفحة: الإبداع هو القوة الدافعة وراء التغيير، والتغيير هو ما نبحث عنه هنا في منتدى الشباب العالمي.. إذا كنت تستطيع تحسين العالم بالتفكير خارج الصندوق انضم إلينا الآن.



كما أعلنت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، غلق باب التسجيل خلال أسبوع، وانطلقت عمليات الترويج إلى منتدى شباب العالم للعام الثاني في الفترة من 3-6 نوفمبر 2018، بمدينة شرم الشيخ، إذ انتشرت اللافتات الدعائية في عدد كبير من جامعات ومحافظات مصر.