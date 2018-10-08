ننشر السيرة الذاتية لـ نادر سعد متحدث مجلس الوزراء الجديد

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء تعيين المستشار نادر سعد، متحدثًا رسميًا باسم رئاسة مجلس الوزراء.



والمستشار نادر سعد، المتحدث الجديد، يبلغُ من العمر ٤١ عامًا، حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية جامعة القاهرة عام ١٩٩٩ بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، والتحق بالسلك الدبلوماسي المصري عام ٢٠٠١.



وعمل من قبل في سفارات مصر في مالاوي، وأنقرة، وواشنطن، كما سبق له العمل مساعدًا لمستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية في الفترة من نوفمبر ٢٠١٢ وحتى مايو ٢٠١٤.



وفي أول تصريح له عقب تعيينه، أعرب المتحدث باسم مجلس الوزراء عن تقديره وامتنانه لثقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بما لمسه خلال لقائه بالدكتور مدبولي من حرص واقتناع صادقين لدى رئيس الوزراء بأهمية تمكين الكوادر الشابة، وضخ دماء وأفكار جديدة في كافة أجهزة الدولة، وذلك في إطار سعى الحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم من أجل رفعة مصرنا الحبيبة.



تجدر الإشارة إلى أن السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي السابق، تم اختياره للعمل في منصب جديد بديوان عام وزارة الخارجية.