تكريم محمود حميدة فى الدورة 23 من مهرجان الرباط

أعلنت ملاك الدحموني مديرة مهرجان الرباط لسينما المؤلف في دورته الـ23، إن المهرجان سوف يكرم الفنان المصري محمود حميدة.



ويشهد المهرجان العديد من المفاجآت هذا العام وسوف تكون ضيفة الشرف "السينما اللبنانية".



ويقام المهرجان في الفترة من 16 إلى 24 نوفمبر المقبل في مدينة الرباط بالمملكة المغربية .



من المعروف أن الفنان محمود حميدة شارك مؤخرا فى مهرجان الإسكندرية السينمائى كضيف شرف وآخر أفلامه فيلم "حرب كرموز " والذى شارك فى بطولته أمام أمير كرارة وغادة عبد الرازق .