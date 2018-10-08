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أخبار العالم

المسماري يكشف خطة الإرهابي هشام العشماوي لتشكيل الجيش المصري الحر

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 05:59 م
العميد أحمد المسماري
العميد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي
حسام رضوان
ألقت قوات الجيش الليبي فجر اليوم، القبض على الإرهابي هشام عشماوي في عملية مباغتة بمدينة درنة، معقل المتشددين.

وقال العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن باب الهجمات الذي فتحه عشماوي على مصر في طريقه للإغلاق.

وأضاف أن عشماوي خلال فترة تواجده في ليبيا كان على تواصل مع الإرهابيين في مصر ومع قادة تنظيم القاعدة وعلى رأسهم أيمن الظواهري، ومختار بلمختار في ليبيا.

وأكد أن عشماوي من أخطر الإرهابيين على الأمن المصري والإقليمي، حيث كان يسعى لتشكيل ما أطلق عليه "الجيش المصري الحر" التابع لتنظيم القاعدة في درنة بهدف نقله إلى الأراضي المصرية.

من جانبها ذكرت قناة "سكاي نيوز" الأمريكية، أن مصادر بجهاز المخابرات والأمن المصري كشفت تكثيف جماعة العشماوي حملتها لتجنيد ضباط سابقين خلال السنوات الماضية.

وأضافت أن السلطات المصرية تعتبر جماعة عشماوي أخطر من الإرهابيين الناشطين في شبه جزيرة سيناء.

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