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أخبار العالم

مسئول سعودي يكشف حقيقة طرد السفير التركي

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 05:52 م
عادل الجبير وزير
عادل الجبير وزير الخارجية السعودي
رشا عبد الوهاب
نقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسئول بـوزارة الخارجية السعودية، أن خبر طرد السفير التركي من المملكة لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلًا، وذلك على خلفية الاتهامات التركية في قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وكان سادات أونال، مساعد وزير الخارجية التركي قد استدعى أمس، الأحد، السفير السعودي، وليد بن عبد الكريم الخريجي للمرة الثانية إلى مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأضافت المصادر، أن "أونال" أبلغ "الخريجي" عن تطلع تركيا للتعاون التام مع الجانب السعودي بخصوص اختفاء خاشقجي.

وكانت الخارجية التركية استدعت السفير السعودي، لأول مرة، الأربعاء الماضي، أي بعد يوم واحد من اختفاء خاشقجي.

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