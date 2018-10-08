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رياضة

أحمد فتحي يغيب عن مران الأهلي

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 06:20 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أدى أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تأهيل في «الجيم» على هامش مران الفريق مساء اليوم الاثنين.

ويعاني فتحي من الإصابة بكدمة في الركبة، تلك التي تعرض لها في مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت أمس الأحد، لذا فقد اكتفى بجلسه في الجيم وتغيب عن مران الفريق.

يذكر أن الأهلي بدأ مساء اليوم استعداداته لمواجهة الترسانة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ٣٢ من مسابقة كأس مصر.

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