بث مباشر.. الحفل الختامي لمهرجان الإسكندرية السينمائي

بث الحساب الرسمي لنقابة المهن السينمائية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بثًا مباشرًا من فعاليات الحفل الختامي للدورة 34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والتي تقام فعالياتها مساء اليوم الاثنين، بحضور عدد من نجوم الفن.



وحضر حفل الختام الوفد السورى المكون من دريد لحام والمخرج باسل الخطيب وكنده حنا والفنانة فاطمة ناصر، والفنان محمود حميدة ووفاء عامر ومنال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب، وصباح الجزائري، وآخرين.



ومنحت لجنة تحكيم مسابقة "نور الشريف" شهادة تقدير للطفلة غالية الجراح لأدائها المتميز في الفيلم الأردني "نافذة سلام"، وشهادة تقدير ثانية للفيلم الإماراتي "عاشق عموري" تشجعيًا لفكرة العمل، وشهادة تقدير ثالثة للفيلم الجزائري "زوس".



وحصد المخرج المغربي حميد باسكيت جائزة أحمد الحضري، عن فيلم "صمت الفراشات"، وحصد الفيلم اللبناني "شهيد" جائزة محمود عبد العزيز لأفضل إنجاز فني، وحصلت الممثلة اللبنانية كارول عبود على جائزة أفضل ممثلة دور ثان عن الفيلم اللبناني "شهيد"، ونال النجم السوري غسان مسعود جائزة أفضل ممثل دور ثاني عن دوره في فيلم "كتابة على الثلج".



وفازت بجائزة أفضل ممثلة مناصفة سوزان نجم الدين عن دورها في الفيلم السوري "روز" والممثلة المغربية سعيدة باعدي عن دورها في الفيلمين المغربيين "ولولة الروح" و"صمت الفراشات".



وحصد التونسي عبد المنعم شويات جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم التونسي "مصطفى زد"، وحصد الكاتب المغربي عثمان أشقرة جائزة محفوظ عبد الرحمن لأفضل سيناريو، وذهبت جائزة أفضل مخرج للفلسطيني رشيد مشهراوي عن فيلمه "كتابة على الثلج"، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "مصطفى زد" من تونس، وجائزة التمثيل الكبرى للفنان السوري دريد لحام عن دوره في فيلم "دمشق حلب"، وأخيرًا نال فيلم "دمشق حلب" جائزة أفضل فيلم.



وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة عن جوائزها، حيث نال الفيلم الإسباني "أنا بالنهار"، جائزة أفضل فيلم، للمخرج أندريا جواريتا، بينما حصل الفيلم السلوفاني الكرواتي المشترك "عامل المنجم" للمخرج حنا سلاك، على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، كما نال حنا سلاك جائزة يوسف شاهين لأفضل مخرج عن نفس الفيلم، وذهبت جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو للفيلم الألباني "يوم راحة"، للمخرج جنتيان كوتشي.



وذهبت جائزة عمر الشريف لأفضل ممثل للفنان الكرواتي جانكو بوبوفيتش فولاريتش، عن دوره في فيلم "بلا هزل"، ونالت الفنانة الإسبانية إنجريد جارسيا جونسون جائزة فاتن حمامة لأفضل ممثلة، عن دورها في فيلم "أنا بالنهار"، وحصد الفيلم المغربي "كيليكيس.. دوار البوم" جائزة القدس لأفضل إنجاز فني، مع تنويه خاص لتصميم الديكور، وأخيرًا جائزة كمال الملاخ لأفضل عمل أول أو ثان للمخرج، والتي ذهبت للمخرج جنتيان كوتشي عن الفيلم الألباني "يوم راحة".



وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة طلبة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن منح جائزتها لأربعة أفلام، من بين 15 فيلما روائية قصيرة وتسجيلية شاهدتها اللجنة، وهي أفلام "اللقاء" للمخرج حاتم الشافعي، "فقدان مؤقت" أخرجه نادين طارق وهاجر علام، "زمن الوجاهة" وأخرجته ملك إبراهيم، "قصة صدفة" أخرجه باسم مصيلحي وعمر خالد.



