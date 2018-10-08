مدرب فرنسا: أشارك مورينيو في نفس الرأي بالنسبة لـ بوجبا

أشاد ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا بالثنائي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، وألكسندر لاكازيت، مهاجم آرسنال، رغم استبعاد الأخير من قائمة الديوك.



وقال ديشامب، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "رأيت العمل الرائع لبوجبا في المباراة الأخيرة أمام نيوكاسل يونايتد، وأعتقد أن جوزيه مورينيو لديه نفس الرأي".



وأضاف: "عندما يكون بوجبا في حالته، فإنَّه يؤدي كل المهام المطلوبة منه. لا توجد مشكلة بيننا، ولا أريد التدخل في علاقة أي لاعب بمدربه في الفريق. بوجبا يعلم تمامًا ما أنتظره منه".



وأشار ديشامب إلى أنه لا يغفل المستوى المميز لألكسندر لاكازيت، مهاجم آرسنال بالجولات الأولى من الموسم الجاري، مبررا استبعاده لوجود منافسة قوية مع المهاجمين المتواجدين بقائمة منتخب فرنسا في كأس العالم.



وأكد المدير الفني لفرنسا: "أتابع جيدا ما يقدمه لاكازيت، ويستحق الانضمام لقائمة الـ23 لاعبا، وأتمنى أن يحافظ على نفس المستوى".