ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مدرب فرنسا: أشارك مورينيو في نفس الرأي بالنسبة لـ بوجبا

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 09:36 م
بول بوجبا
بول بوجبا
حسن العمدة
أشاد ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا بالثنائي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، وألكسندر لاكازيت، مهاجم آرسنال، رغم استبعاد الأخير من قائمة الديوك.

وقال ديشامب، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "رأيت العمل الرائع لبوجبا في المباراة الأخيرة أمام نيوكاسل يونايتد، وأعتقد أن جوزيه مورينيو لديه نفس الرأي".

وأضاف: "عندما يكون بوجبا في حالته، فإنَّه يؤدي كل المهام المطلوبة منه. لا توجد مشكلة بيننا، ولا أريد التدخل في علاقة أي لاعب بمدربه في الفريق. بوجبا يعلم تمامًا ما أنتظره منه".

وأشار ديشامب إلى أنه لا يغفل المستوى المميز لألكسندر لاكازيت، مهاجم آرسنال بالجولات الأولى من الموسم الجاري، مبررا استبعاده لوجود منافسة قوية مع المهاجمين المتواجدين بقائمة منتخب فرنسا في كأس العالم.

وأكد المدير الفني لفرنسا: "أتابع جيدا ما يقدمه لاكازيت، ويستحق الانضمام لقائمة الـ23 لاعبا، وأتمنى أن يحافظ على نفس المستوى".

ترشيحاتنا

انفجار ضخم بأكبر مصفاة للنفط في كندا.. فيديو

المسماري: قطعنا رأس تركيا وقطر بالقبض على الإرهابي هشام عشماوي.. فيديو

أحمد المسماري يكشف أسلوب تخفي الإرهابي هشام عشماوي قبل القبض عليه

غادرت المياه من أجل شرب البيرة.. تعرف على السمكة المدمنة وطبيعة حياتها .. فيديو

ما لا تعرفه عن هشام عشماوي.. هارب من حكمي إعدام ومتهم في 17 قضية إرهابية

حبس ميرهان حسين عامين ونصف وتغريم ضابطين فى قضية كمين المنصورية

أحمد ناجي يوجه رسالة لجماهير مصر قبل مباراة المنتخب أمام سوزيلاندا

بريطانيا توافق على عقوبة الإعدام لإرضاء ترامب

بعد قعدة خمرة وحشيش.. ابن العمة قتل معاق الفيوم.. المتهم: شتم أمي وأختي.. صور

شاركت في مسلسل مصري وحيد.. دينا هارون تصدم الوسط الفني السوري وترحل في صمت .. صور

محامي الزمالك يفجر مفاجأة بشأن أزمتي كريم الحسن وخصم النقاط

CNN: تحرك أمريكي لكشف لغز اختفاء خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

الأوبرا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بعروض فنية مميزة.. صور

فنون وحرف يدوية.. قرية تونس بالفيوم تستعد لمهرجان الخزف.. صور

وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة طلبة الدور الثاني بكلية الشرطة.. صور

محافظ المنوفية يشهد حفل بدء الدراسة بالمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم

فيديو

عميد بلدية درنة: الإرهابيون في ليبيا مذعورون بعد سقوط هشام عشماوي.. فيديو
خبير أمني: القبض على عشماوي تم بتنسيق بين الأجهزة المصرية والليبية.. فيديو
أحمد موسى يطالب بتقديم الإرهابي عشماوي للرأي العام بالأدلة والوثائق.. فيديو
غادرت المياه من أجل شرب البيرة.. تعرف على السمكة المدمنة وطبيعة حياتها .. فيديو
المسماري: قطعنا رأس تركيا وقطر بالقبض على الإرهابي هشام عشماوي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟