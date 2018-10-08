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أخبار البلد

الري توضح حقيقة فرض رسوم على حضور الإعلاميين أسبوع القاهرة للمياه

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 10:30 م
صدى البلد
سلمى عبد الناصر
نفى الدكتور يسري خفاجي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض الوزارة رسوما لحضور أسبوع القاهره للمياه المزمع إقامته في الفترة من ١٤ - ١٨ أكتوبر الجاري.

وأكد خفاجي لـ صدى البلد، أن ماتم تداوله عن فرض مبلغ ١٠٠٠ جنيه و٣٠٠٠ جنيه لدخول الصحفيين عار تماما من الصحة، لافتا إلى أن الدخول مجانا للصحفيين المعنيين بمجال الري، ووسائل الإعلام، فضلا عن الحضور للمدعوين للمؤتمر.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الري إلى أن المبالغ المعلنة مخصصة للحضور من الخارج أو من غير المتخصصين في مجالات الري، أو خبراء مياه من الخارج، مضيفا أن الوزارة معنية بعدد معين من الحضور .

وأشار إلى أن هناك اقبال شديد على التسجيل بالمؤتمر، والعدد تجاوز الاعداد المقررة، لافتا  إلى أن هناك دعوات محددة، وضرورة ضبط إجراءات التسجيل لحضور المؤتمر، موضحا أنه تم غلق باب التسجيل نظرا لهذا الاقبال منذ يومين لتجاوز العدد المقرر .

وذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري وجه الدعوة لجميع دول العالم للمشاركة في أسبوع القاهرة الأول للمياه، لرفع الوعي عن القضايا والتحديات المائية التي تواجهها مصر الفترة الحالية، والعالم أجمع، فضلا عن مشكلات الندرة المائية.

وأضاف خفاجي في تصريحات له، أن أسبوع القاهرة للمياه يهدف إلى تشارك الخبرات مع الخبراء والمتخصصين في مجال الموارد المائية والري، ووضع حلول تشاركية عالمية للتحديات المائية، مشيرا إلى أن هناك 5 مواضيع رئيسية على رأس أسبوع القاهرة للمياه، الذي يقام في الفترة من 14 إلى 15 من الشهر الجاري، تحت شعار الحفاظ على المياه من أجل التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الوزارة أطلقت فيديو دعائيا للمؤتمر "برومو" بثلاث لغات مختلفة، عربية وإنجليزية وفرنسية، كدعوة للعالم أجمع للمشاركة في المؤتمر.

وأشار إلى أن مواضيع أسبوع القاهرة للمياه تتضمن مشكلة التغيرات المناخية وتأثيرها الضار على الدلتاوات، بجانب بحث الابتكارات والاختراعات في مجال المياه ودعم البيئة، من خلال جلسات حوارية وعرض أفكار، مضيفا أن المتحدثين خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه هم وزراء وممثلو منظمات عالمية عديدة، عربية ودولية.

وأكد المتحدث باسم وزراة الري، أن المؤتمر يعد عرسا دوليا بمشاركة أكثر من 100 دولة من حول العالم، إضافة لأكثر من 70 وزيرا متخصصا في مجال البيئة أو الري أو الطاقة، مشيرا إلى أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري خلال مشاركته في أسبوع المياه بالسويد، وجه الدعوة لجميع الدول المشاركة والمنظمات الموجودة، فضلا عن دعوة كافة المعنيين بمجال المياه سواء أفراد أو منظمات.

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