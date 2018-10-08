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الشهاوي: عشماوي أهم عنصر إرهابي اصطادته مصر خلال آخر 10 سنوات

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:40 م
الإرهابى هشام عشماوي
الإرهابى هشام عشماوي
حسام الحارتي
أكد اللواء تامر الشهاوى، عضو مجلس النواب، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، أن القبض على الإرهابى هشام عشماوي في غاية الأهمية للأجهزة المصرية والليبية؛ لأنه سيقلل من وتيرة الإرهاب في ليبيا. 

وأضاف "الشهاوي"، في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هروب عشماوي إلى ليبيا يؤكد أن سيناء لم تعد الملاذ الآمن للجماعات الإرهابية، معقبًا: "عشماوي أهم عنصر اصطادته مصر في آخر 10 سنوات". 

يذكر أن القوات الليبية تمكنت من القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي، صباح اليوم الإثنين، بمدينة درنة الواقعة شرقي ليبيا.

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