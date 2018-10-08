حارس المنصورة يكشف أسباب الفوز المثير على الداخلية بكأس مصر.. فيديو

كشف عاطف نصحي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنصورة، عن الكواليس الأخيرة قبل مباراة الداخلية في دور الـ32 من كأس مصر.



وتغلب المنصورة على فريق الداخلية بهدفين مقابل لاشئ بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي فى إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.



وقال "عاطف" في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت" عبر شاشة "صدى البلد": "ما قدمناه هو فضل من عند الله، الصعود لدور الـ16 تكليل لدور الجهاز الفني واللاعبين".



وتابع: "من أسبوع نجهز للمباراة، ياسر الكناني مدرب الفريق قال لنا اللي مش هيجي معايا نكسب الداخلية ميجيش".



واختتم: "كنا متفقين ان لو وصلنا الأدوار الإضافية أن نقود اللقاء لركلات الجزاء من أجل ثقتنا في التصدي لركلات الجزاء والتأهل لدور الـ16".