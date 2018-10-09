طفلة تعثر على كنز بالصدفة.. فيديو

عثرت طفلة، تدعى ساجا فانسيك، تبلغ من العمر 8 سنوات، على قطعة أثرية، يعود عمرها إلى ألف عام، أثناء سباحتها في بحيرة فيدستيرن شرقي السويد.



وبحسب سبوتنيك، شعرت بجسم صلب أسفل قدميها عندما كانت تسير في البحيرة، وبعدما سحبته؛ اتضح بأنه سيف قديم، بينما قال والد ساجا إن الجميع اعتقدوا بأنها عصاة، ليؤكد لهم لاحقا أحد الأصدقاء أنها سلاح قديم.



يذكر أن تاريخ السيف يعود لحقبة سبقت ظهور الفايكينج، ويعتقد بأنها أكثر من ألف عام، ويبلغ طول السيف 85 سم، ولا يزال محافظا على الخشب والمعادن التي صنع منها.



