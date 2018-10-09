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حوادث

شاهد اللحظات الأولى لحريق مبنى كهرباء الريف بالعباسية.. فيديو وصور

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:17 ص
حريق مبنى كهرباء
حريق مبنى كهرباء الريف بالعباسية
محمد صبرى - محمد العيسوى
حصل "صدى البلد" على أول صور لحريق شب من قليل بمبنى كهرباء الريف التابع لوزارة الكهرباء بالعباسية، والذي تسبب في إحداث حالة من الفزع لدى الموظفين الذين هرعوا إلى خارج المبنى، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق.

كان اللواء أسامة فاروق، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، تلقى إخطارا بنشوب حريق بمبنى كهرباء الريف بالعباسية، وعلى الفور تم توجيه ١١ سيارة إطفاء و٢ سلم هيدروليكي و٢ خزان مياه إلى مكان البلاغ للسيطرة على ألسنة النيران قبل أن تمتد إلى باقي أدوار المبنى، فيما انتقل اللواء علاء عبدالظاهر مساعد وزير الداخلية ومدير الحماية المدنية إلى مكان البلاغ لمتابعة جهود فرق الإنقاذ الذين نجحوا في وقت قصير في إخماد كرات اللهب وإنقاذ العاملين والمبنى من كارثة محققة، وتبين من المعاينة الأولية أن النيران التهمت مكتبًا إداريًا بالطابق الأول دون إصابات.

وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة، التي كلفت المعمل الجنائي لسرعة الانتقال لتحديد حجم الخسائر وكشف سبب الحريق.
شاهد اللحظات الأولى لحريق مبنى كهرباء الريف بالعباسية.. فيديو وصور
شاهد اللحظات الأولى لحريق مبنى كهرباء الريف بالعباسية.. فيديو وصور
شاهد اللحظات الأولى لحريق مبنى كهرباء الريف بالعباسية.. فيديو وصور
شاهد اللحظات الأولى لحريق مبنى كهرباء الريف بالعباسية.. فيديو وصور
شاهد اللحظات الأولى لحريق مبنى كهرباء الريف بالعباسية.. فيديو وصور
شاهد اللحظات الأولى لحريق مبنى كهرباء الريف بالعباسية.. فيديو وصور
شاهد اللحظات الأولى لحريق مبنى كهرباء الريف بالعباسية.. فيديو وصور
شاهد اللحظات الأولى لحريق مبنى كهرباء الريف بالعباسية.. فيديو وصور

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