مباراة الاهلي ووفاق سطيف..تعرف على موعد مواجهة الإياب بدوري الأبطال

مباراة الاهلي ووفاق سطيف..يبدأ فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي استعداداته لمباراة وفاق سطيف التي من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 23 أكتوبر الجاري،في اياب منافسات نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.



مباراة الاهلي ووفاق سطيف من المقرر لها ان تقام يوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر اكتوبر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً باستاد 8 مايو 1945.



مباراة الاهلي ووفاق سطيف في مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الفريق الاحمر بهدفين دون رد على فريق محاربي الصحراء بالمباراة التي اقيمت باستاد السلام.