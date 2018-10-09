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رياضة

عامر حسين يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب استاد بورسعيد

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 02:54 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أبدي عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة اندهاشه الشديد مما يحدث في الكرة المصرية، حيث أكد أنه اجتمع مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد أمس لمدة 5 ساعات لبحث أزمة ملعب مباراة المصري أمام جزيرة مطروح في الدور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وأضاف في مداخله هاتفيه لبرنامج " وان تو" مع حازم إمام عبر اثير " اون سبورت اف ام " أن هناك بعض المسؤولين باتحاد الكرة أعلنوا من قبل عن موافقة الأمن على خوض المصري جميع مبارياته باستاد بورسعيد.

وتابع أن الأمن رفض إقامة مباراة المصري أمام جزيرة مطروح ببورسعيد، ما أثار غضب مسؤولي المصري ودفعهم لرفض خوض المباراة سوى باستاد بورسعيد.

وأشار إلى أن لوائح كرة القدم تنص على أن النادي هو المسؤول عن تحديد ملعب المباراة وموافقة الأمن عليه وليست مسؤولية اتحاد الكرة.

وذكر أن الاجتماع اسفر عن السعي لأخذ موافقة الأمن حتى يوم 16 أكتوبر المقبل لبحث إمكانية إقامة المباراة باستاد بورسعيد ام لا.

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