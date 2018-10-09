محافظ شمال سيناء: فتح ميناء العريش البحري أمام التصدير.. قريبا

أكد محافظ شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، فتح ميناء العريش البحري أمام حركة تصدير المواد الخام قريبا.



وقال شوشة -خلال لقائه اليوم مع مسئولي شركات التصدير والتوكيلات الملاحية بحضور اللواء محمد الشريف مدير ميناء العريش البحرى والمهندس عمر الكاشف مدير إدارة المحاجر، ومديري الإدارات المعنية في الديوان العام للمحافظة- إن تصدير المواد الخام يتم على 3 مراحل، مشيرا الى أن المرحلة الأولى هى تصدير الملح، والثانية تصدير الرمل الزجاجى، والثالثة تصدير الرخام.



وأضاف شوشة الى أن الهدف الرئيسى من فتح ميناء العريش البحري هو دفع عجلة التنمية الاقتصادية في شمال سيناء، مطالبا بتعاون الجميع حتى يتم تحقيق الهدف الرئيسى لفتح الميناء.