ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ شمال سيناء: فتح ميناء العريش البحري أمام التصدير.. قريبا

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 07:23 م
محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة
أ ش أ
أكد محافظ شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، فتح ميناء العريش البحري أمام حركة تصدير المواد الخام قريبا.

وقال شوشة -خلال لقائه اليوم مع مسئولي شركات التصدير والتوكيلات الملاحية بحضور اللواء محمد الشريف مدير ميناء العريش البحرى والمهندس عمر الكاشف مدير إدارة المحاجر، ومديري الإدارات المعنية في الديوان العام للمحافظة- إن تصدير المواد الخام يتم على 3 مراحل، مشيرا الى أن المرحلة الأولى هى تصدير الملح، والثانية تصدير الرمل الزجاجى، والثالثة تصدير الرخام.

وأضاف شوشة الى أن الهدف الرئيسى من فتح ميناء العريش البحري هو دفع عجلة التنمية الاقتصادية في شمال سيناء، مطالبا بتعاون الجميع حتى يتم تحقيق الهدف الرئيسى لفتح الميناء.

ترشيحاتنا

تجديد حبس مغتصب أطفال زوجته الأربعة في السيدة زينب

اقضي على اسوداد العصائر المنزلية بـ 4 خطوات

ميعاد مباراة ليفربول القادمة والقنوات الناقلة

مفاجآت في قائمة الأهلي استعدادًا للترسانة

اتحاد الكرة ينفي تحمل تكاليف إقامة وزير الرياضة السابق بروسيا

أول رد من تعليم المنيا على فيديو تحرش مدرس بإحدى الطالبات

محمد فضل: قرار اعتبار لاعبي شمال إفريقيا محليين صائب .. لكن بشرط

السيسي يلتقي رؤساء تحرير كبرى الصحف الكويتية

هذا ما خلفه داعش في أكبر مقبرة بمدينة الرقة السورية.. فيديو

استئصال ورم وزنه 8 كيلوجرامات من مريض في مستشفى التأمين الصحي ببنها

ترامب يجهز ضربة قاضية لإيران..ووزارة الخزانة تعارض القرار

موعد مباراة منتخب مصر وسوازيلاند والقنوات الناقلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط شقيقين يتاجران فى الآثار وبحوزتهم قطع أثرية.. صور

محافظ مطروح يتابع تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس سى .. صور

حفل زفاف في المقابر.. حكاية عروس نفذت وعدها بالزواج من حبيبها حتى بعد وفاته.. صور

مدرسة الحفائر.. سر نجاح الأثريين المصريين في استخراج كنوز الأجداد.. صور

البدلة الرجالي موضة 2019..وهؤلاء النجمات تألقن بها.. صور

فيديو

الوزراء: 500 مليون دولار استثمارات شركة هندية في مصر.. فيديو
شاهد .. لحظة تصادم سفينتي شحن تونسية وقبرصية فى البحر المتوسط
قبل ما تشتري.. اتبعى نصائح أحمد فايز قبل اختيار ملابسك.. فيديو
الحكومة: تقليص أيام العمل غير مجد اقتصاديا .. فيديو
رسالة ميلانيا ترامب إلى مصر عقب زيارتها .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟

هل توافق على مقترح منع استيراد السجائر الإلكترونية بالسوق المصرية ؟