مفاجآت في قائمة الأهلي استعدادًا للترسانة

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الترسانة المقرر لها الخامسة مساء غدٍ، الأربعاء، على استاد السلام في إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.



وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:



شريف إكرامي؛ وهشام محمد، وإسلام محارب، وصبري رحيل، وأحمد حمودي، ومؤمن زكريا، وأحمد حمدي، وكريم نيدفيد، وأحمد ياسر ريان، ومحمد عبد المنعم، وعلي لطفي، وأحمد علاء، وعمرو السولية، ومحمد شريف، وأحمد الشيخ، وميدو جابر، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ومحمود الجزار، وعمار حمدي.