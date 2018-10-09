بدء ترميم وصيانة 4 مبان أثرية بالجمالية.. صور

بدأ مركز صيانة الآثار والمباني الأثرية والتاريخية ومقتنيات المتاحف التابع لكلية الآثار جامعة القاهرة اليوم الثلاثاء في ترميم وصيانة 4 مبان أثرية بمنطقة الجمالية.



وقال محمد أبو سريع، مدير عام آثار الجمالية إن المباني هي بوابة وكالة قوصون و مسجد محمود محرم و بوابة حارة المبيضة ، ومنطقة بيت السحيمي.



وأشار إلي أن ذلك يأتي فى إطار الحملة القومية التى أطلقتها وزارة الآثار عام 2015 لإنقاذ 100 مبنى أثرى بالقاهرة التاريخية.



وتابع: تم البدء ببيت السحيمي ومن المقرر أن يستغرق المشروع 8 أشهر، وتشمل الأعمال ترميم ومعالجة الشروخ بالحوائط، والأسقف الخشبية، وترميم المبانى التالفة، واستكمال الناقص منها.



وأضاف: كما تتضمن أعمال الترميم أيضا ترميم جميع الأشرطة الكتابية والمسطحات الزخرفية من الحجر أو الجص والأرضيات الرخامية.