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ثقافة

بدء ترميم وصيانة 4 مبان أثرية بالجمالية.. صور

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 11:56 م
صدى البلد
علاء المنياوي
بدأ مركز صيانة الآثار والمباني الأثرية والتاريخية ومقتنيات المتاحف التابع لكلية الآثار جامعة القاهرة اليوم الثلاثاء في ترميم وصيانة 4 مبان أثرية بمنطقة الجمالية.

وقال محمد أبو سريع، مدير عام آثار الجمالية إن المباني هي بوابة وكالة قوصون و مسجد محمود محرم و بوابة حارة المبيضة ، ومنطقة بيت السحيمي.

وأشار إلي أن ذلك يأتي فى إطار الحملة القومية التى أطلقتها وزارة الآثار عام 2015 لإنقاذ 100 مبنى أثرى بالقاهرة التاريخية.

وتابع: تم البدء ببيت السحيمي ومن المقرر أن يستغرق المشروع 8 أشهر، وتشمل الأعمال ترميم ومعالجة الشروخ بالحوائط، والأسقف الخشبية، وترميم المبانى التالفة، واستكمال الناقص منها.

وأضاف: كما تتضمن أعمال الترميم أيضا ترميم جميع الأشرطة الكتابية والمسطحات الزخرفية من الحجر أو الجص والأرضيات الرخامية.
بدء ترميم وصيانة 4 مبان أثرية بالجمالية.. صور
بدء ترميم وصيانة 4 مبان أثرية بالجمالية.. صور
بدء ترميم وصيانة 4 مبان أثرية بالجمالية.. صور

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