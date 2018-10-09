بدء ترميم وصيانة 4 مبان أثرية بالجمالية.. صور

بدأ مركز صيانة الآثار والمباني الأثرية والتاريخية ومقتنيات المتاحف التابع لكلية الآثار جامعة القاهرة اليوم الثلاثاء في ترميم وصيانة 4 مبان أثرية بمنطقة الجمالية.
وقال محمد أبو سريع، مدير عام آثار الجمالية إن المباني هي بوابة وكالة قوصون و مسجد محمود محرم و بوابة حارة المبيضة ، ومنطقة بيت السحيمي.
وأشار إلي أن ذلك يأتي فى إطار الحملة القومية التى أطلقتها وزارة الآثار عام 2015 لإنقاذ 100 مبنى أثرى بالقاهرة التاريخية.
وتابع: تم البدء ببيت السحيمي ومن المقرر أن يستغرق المشروع 8 أشهر، وتشمل الأعمال ترميم ومعالجة الشروخ بالحوائط، والأسقف الخشبية، وترميم المبانى التالفة، واستكمال الناقص منها.
وأضاف: كما تتضمن أعمال الترميم أيضا ترميم جميع الأشرطة الكتابية والمسطحات الزخرفية من الحجر أو الجص والأرضيات الرخامية.
وقال محمد أبو سريع، مدير عام آثار الجمالية إن المباني هي بوابة وكالة قوصون و مسجد محمود محرم و بوابة حارة المبيضة ، ومنطقة بيت السحيمي.
وأشار إلي أن ذلك يأتي فى إطار الحملة القومية التى أطلقتها وزارة الآثار عام 2015 لإنقاذ 100 مبنى أثرى بالقاهرة التاريخية.
وتابع: تم البدء ببيت السحيمي ومن المقرر أن يستغرق المشروع 8 أشهر، وتشمل الأعمال ترميم ومعالجة الشروخ بالحوائط، والأسقف الخشبية، وترميم المبانى التالفة، واستكمال الناقص منها.
وأضاف: كما تتضمن أعمال الترميم أيضا ترميم جميع الأشرطة الكتابية والمسطحات الزخرفية من الحجر أو الجص والأرضيات الرخامية.