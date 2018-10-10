اجتماع بصحة المنوفية لمتابعة الاستعدادات للحملة القومية لفيروس سي

عقدت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اجتماعا لبدء الاستعدادات لتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية بمحافظة المنوفية. .اعتبارا من الأول من ديسمبر 2018.



وأكد الدكتور نصيف الحفناوي وكيل الوزارة أنه سيتم متابعة العمل بالحملة من خلال غرفة عمليات مركزية بالمديرية وأخرى بكل إدارة طبية وبالتنسيق مع المحافظة، وسيتم عمل دورات تدريبية للفرق المشاركة فى الحملة.



وشدد على ضرورة التأكد من سلامة أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها ووصلات خدمة الانترنت وتوافر مدخلى البيانات فى كل وحدة صحية، والفئات الأخرى للفرق وسد العجز بلا استثناء، والتأكد أيضا من سلامة الموازين بكل وحدة صحية وضرورة وجود مقياس للطول.



كما أوضح ضرورة التنسيق مع المستشفيات وتفعيل نظام الاحالة وذلك لحالات الأمراض غير السارية. (السكر والضغط. والسمنة المفرطة. )



ونبه لضرورة مشاركة المجتمع المدنى فى الحملة من خلال حشد وتوعية المواطنين للتوجه للأماكن الثابتة التى سوف يتم الإعلان عنها.

