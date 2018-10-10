أكاديمية البحث العلمي تفتح باب التقديم لمسابقة مختبر الشهرة للسنة العاشرة

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، عن فتح باب التقدم لشباب الباحثين في مجالات العلوم الحياتية، الأساسية والهندسية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 وحتى 40 عامًا، للاشتراك في مسابقة مختبر الشهرة للسنة العاشرة.
وتستهدف المسابقة، إيجاد وسيلة لتعبير المشاركين عن أنفسهم، والتواصل مع الجمهور الأكبر بطريقة منفتحة، ملهمة وتفاعلية إلي جانب حث الأجيال الشابة على اتخاذ العلوم والتواصل العلمي مجالًا ملهمًا لمستقبلهم الوظيفي، وتعزيز العلوم كجزء من الثقافة السائدة في المجتمع.
وقد قامت الأكاديمية برعاية الموسمين الثامن والتاسع لمختبر الشهرة، حيث ارتفعت نسبة المتقدمين للموسم الثامن 2017 بمشاركة الأكاديمية بنسبة 47% حيث تقدم للمسابقة 1779، بينما تقدم للموسم التاسع 2018 عدد 1859 متسابق من جميع المحافظات.
ولزيادة إمكانية الوصول لجميع المتقدمين من جميع انحاء مصر للمشاركة في المسابقة فقد تقرر هذا العام أن يرسل جميع المتقدمين مقاطع فيديو مدتها 3 دقائق لعرض موضوع علمي بطريقة شيقة مبتكرة لإثبات قدراتهم، ما سيزيد عدد المتسابقين وتشجيع المزيد من المهتمين بالعلوم على المشاركة في المسابقة، الذين لم تتح لهم الفرصة من قبل للمشاركة، حيث أظهرت التجربة خلال الجولات المحلية في العام السابق ان بعض المشاركين لم يتمكنوا من الوصول إلى أي من الـ6 محافظات التي أقيمت بها الجولات المحلية بسبب حاجز المسافة،علي ان يكون التقدم للمسابقة من خلال الرابط التالي https://famelab.untapcompete.com/ في موعد اقصاه 8 نوفمبر 2018.
وسيتم توفير منصة لإدارة المسابقة وسيقوم أعضاء لجنة التحكيم بتقييم عروض الفيديو عبر الإنترنت مما يساعد ايضًا علي استهداف عدد اكبر من الجمهور سواء المحلي أو الدولي حيث يمكن مشاركة مقاطع الفيديو على نطاق واسع مما يمكنا من نشر رسالة التوعية بأهمية العلوم في حياتنا اليومية، وذلك من أجل اختيار من 10 إلي 12 فائز للمشاركة في المسابقة النهائية والتي ستقام في القاهرة،لتصعيد المتسابقين للمرحلة النهائية؛ ويحظى الفائزين الأول والثاني برعاية كاملة للسفر إلى المملكة المتحدة ليمثلا مصر في المسابقة الدولية بمهرجان شلتنهام للعلوم في المملكة المتحدة في شهر يونيو 2019 والذي تشارك به ما يقرب من 26 دولة حول العالم، كما يفوز المتسابق الثالث بناءً علي تصويت الجمهور بالجائزة المالية التي تقدمها الأكاديمية.