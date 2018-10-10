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رياضة

الأهلي يشيد بتعاون وفاق سطيف قبل السفر إلى الجزائر

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 12:37 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أشاد سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتعاون نادي وفاق سطيف الجزائري و سفارة الجزائر في مصر بشأن تسهيل مهمة الأهلي في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر بعثة الأهلي إلى الجزائر لمواجهة وفاق سطيف الجزائري المقرر لها 23 أكتوبر الجاري علي ملعب 8 مايو 1945 بولاية سطيف الجزائرية.

وأضاف عدلي أن مسئولي وفاق سطيف الجزائري تواصلوا مع سفارة الجزائر في مصر وأكدوا ضرورة إنهاء كافة ترتيبات سفر بعثة الأهلي، وتذليل أي عقبات خاصة بهذا الملف ردا على المعاملة الطيبة التي وجدها الفريق الجزائري من جانب مسئولي الأهلي خلال تواجده في القاهرة لخوض مباراة الذهاب التي أقيمت يوم 2 أكتوبر الحالي على استاد السلام وحسمها الأهلي بهدفين دون رد.

وأوضح عدلي أنه يتواصل بشكل مستمر مع السفارة المصرية في الجزائر، مؤكدًا على تعاون مسئولي السفارة مع الأهلي لتسهيل كافة الأمور المتعلقة بإقامة البعثة في الجزائر؛ استعدادا لمواجهة وفاق سطيف.

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