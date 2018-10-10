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أخبار العالم

اليونسكو يطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المواقع التراثية والثقافية الفلسطينية

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 08:34 م
اليونسكو
اليونسكو
أحمد محرم
نقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، اليوم الأربعاء، أن المجلس التنفيذي لليونسكو اعتمد في جلسته المنعقدة حاليا في باريس قرارات حول فلسطين بالإجماع.

وأوضح المالكي أن القرارات تدعم المؤسسات التعليمية والثقافية التي تعبر عن ضرورة حماية وصيانة الأثار والثقافة والتعليم في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإظهار الانتهاكات الاسرائيلية ضد المواقع التراثية والثقافية والطبيعية الفلسطينية، خاصة المدينة القديمة في القدس، والحرم الشريف، وكنيسة الميلاد، ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم ، والمدينة القديمة والحرم الابراهيمي في الخليل، وقطاع غزة.

وشكر المالكي الدول الأعضاء الذين يقفون مع حماية حقوق الشعب الفلسطيني الثقافية تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، ويدعمون صيانة التاريخ والتراث والأثار الفلسطينية والحفاظ عليها في القدس وغيرها من المواقع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد المالكي على أن الدبلوماسية الفلسطينية ستعمل مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لتنفيذ قراراتها بما فيها لإرسال بعثة استكشافية من الخبراء للاطلاع على ما ترتكبه اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال في القدس المحتلة من تخريب وتشويه للمواقع التاريخية والتراثية، وخاصة في مدينة القدس القديمة التي تقع ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، ومحاولات تغيير طابعها ومكانتها.

ووجه المالكي دعوة للمديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي لزيارة فلسطين والاطلاع على الأوضاع عن كثب بما يدعم تقاريرها التي تقدمها لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو."

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